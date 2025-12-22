今月のご依頼は……オレンジページ社長から！さらに充実した誌面をお届けできるよう、仕事に役立つ「発想力」が磨ける本をお願いします。読者にとっても、刺激のある本だとうれしいです！今回の選書担当俳優・エッセイスト 美村里江さん俳優としてドラマ、映画、舞台等で幅広く活躍。無類の読書家でもあり、新聞や雑誌でのエッセイ・書評の寄稿や連載も多数。ブックディレクター・good and son代表 山口博之さん旅の本屋「BOOK246