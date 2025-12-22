指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」が2025年12月21日、公式サイトを通じて「2025年4月29日に発生しました越谷でのイベント開催中止に関してのご報告」を行った。「会場スタッフに対する暴力行為によって警察が介入する事態」≠MEをめぐっては、埼玉県越谷市の「イオンレイクタウン」で行われる予定だった10thシングル「モブノデレラ／神様の言うとーり！」の発売記念スペシャルリリー