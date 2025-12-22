日本の主力ロケットH3ロケット8号機が22日、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、H3ロケット8号機は、22日午前10時51分に種子島宇宙センターから打ち上げられました。 8号機は、今月17日に打ち上げられる予定でしたが、地上の冷却システムにあるガスの手動バルブの操作に問題があったため、直前で中止されました。 ロケットには、スマートフォンやカーナビなどの位置情報の精度を向上させる