備前市の市場などを視察する伊原木知事21日 養殖カキ大量死の問題を受け、岡山県の伊原木隆太知事が21日、備前市日生地区でカキを販売する市場や飲食店を視察しました。 伊原木知事は、備前市の長粼市長から要請を受け、日生地区の「五味の市」で生産者らに話を聞きました。 知事「日曜日のこの時間帯（午後2時）で残っちゃってるんですね」生産者「そう、もったいないです。小さいながらも身はしっかり入っていま