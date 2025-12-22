明日23日未明、こぐま座流星群の活動が最も活発になる極大を迎えると予測されています。見頃の時間は、今日22日夜遅くから明日23日明け方にかけてです。もともと出現数の少ない流星群なので、見られたらラッキー!今夜は全国的に雲が少なく、天候的な条件がよいため、試しに星空を眺めてみてはいかがでしょう。「こぐま座流星群」今日22日夜〜明日23日明け方が見頃「こぐま座流星群」とは、北極星を含む「こぐま座」の背中の辺りに