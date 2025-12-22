アジア株上海株4日続伸、ムーア新世代AIチップ発表当局の株価下支え期待も 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 25740.21（+49.68+0.19%） 中国上海総合指数 3914.07（+24.02+0.63%） 台湾加権指数 28080.92（+384.57+1.39%） 韓国総合株価指数 4096.08（+75.53+1.88%） 豪ＡＳＸ２００指数 8700.90（+79.55+0.92%） アジア株は上昇、前週末の米株高を好感して買い優勢で始