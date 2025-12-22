JAXA＝宇宙航空研究開発機構は日本時間2025年12月22日に、準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」5号機を搭載した「H3」ロケット7号機の打ち上げを実施しましたが、衛星分離前のロケット2段目で何らかの事象が発生した模様です。JAXAの公式ライブ中継では、2段目エンジンの第2回燃焼が早期に終了したことが報告されました。第2回燃焼は飛行計画ではペイロードの分離前に260秒間実施する予定でしたが、ライブ中継の画面では1秒ほど