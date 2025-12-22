国産AIの開発に向けて政府が「5年で1兆円規模」の支援を計画していることがわかりました。ソフトバンクなどが公募に参加する見通しです。AI=人工知能の分野では、自ら状況を判断して動く「フィジカルAI」の開発に各国が力を入れていて、車の自動運転技術や、産業用ロボットなどに導入が期待されています。安全で日本に適した国産AIの開発を推進するため、経済産業省は、「基盤モデル」を開発する事業者を公募する方針で、事業者の