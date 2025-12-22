日本の主力ロケット「Ｈ３」８号機が２２日午前１０時５０分頃、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたが、約２５分後、予定より早く第２段エンジンが停止した。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は現在、状況を確認中だ。