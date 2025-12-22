ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指すヤクルト・村上宗隆選手が日本時間22日、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル(約53億円)で契約合意に至ったと発表しました。村上選手の移籍報道に、前ヤクルト監督の高津臣吾さんが反応。自身のインスタグラムを更新し、ホワイトソックスの帽子の画像とともに、「嬉しいなぁ…応援行かなきゃなぁ…」と記しました。高津さんはメジャー挑戦1年目となった2004年にホワイトソックスへ加入