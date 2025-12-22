子どもから想像以上に高価なクリスマスプレゼントを要求され、困った経験がある親御さんもいますよね。子どもの夢を壊したくないし、どうすべきか悩みます……。今回は、上手いこと誤魔化したお母さんのエピソードをご紹介します。サンタは老眼？「息子にクリスマスプレゼントで欲しいものを、サンタさんの手紙に書くよう言いました。その結果、『金貨』『車（実際のメーカーの超高級車）』などと書かれていました……。現実的なも