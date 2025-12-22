旅行代理店大手のJTBが22日、公式X（旧ツイッター）を更新。前日の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で第21代王者に輝いたお笑いコンビ、たくろうを祝福した。決勝1本目のネタでは、リングアナをやってみたいというきむらバンドに、赤木裕がしぶしぶ付き合う展開のトークを展開。きむらから「WBOライトフライ級王者」と振られた赤木が「JTB、旅行のことはお任せーあれー！」と無理やり、リングアナ風に呼応するネタで笑