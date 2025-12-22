21日夕方、湯沢市の国道を歩いて横断していた89歳の女性が、普通乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは、湯沢市湯ノ原の国道398号です。湯沢警察署の調べによりますと、21日午後4時半ごろ、湯沢市中心部方向から皆瀬方向に走っていた普通乗用車が、道路の右側から歩いて横断していた女性をはねました。はねられたのは、近くに住む小番恵子さん89歳で、腰などを強く打ち、意識不明の状態で横手市内の病院に搬送され、事故