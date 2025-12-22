午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８３１、値下がり銘柄数は７１６、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、機械、石油・石炭など。値下がりで目立つのは陸運、空運、食料など。 出所：MINKABU PRESS