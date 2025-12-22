アトラグループがストップ高の２２４円でカイ気配となっている。前週末１９日の取引終了後、ベンチャー企業の成長支援を手掛けるクオンタムリープ（東京都渋谷区）と資本・業務提携を締結したと発表。あわせてクオンタムリープとマイルストーン・キャピタル・マネジメント（東京都千代田区）を割当先とする第三者割り当てにより第６回新株予約権を発行すると発表しており、これらを好材料視した買