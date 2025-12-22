東京都競馬が４連騰で６０００円台に乗せ、２０２１年５月以来、およそ４年７カ月ぶりの高値圏に浮上した。同社は前週末１９日の取引終了後、中期経営計画の策定と配当方針の変更、自社株買い・消却の実施を発表。これを材料視した買いが入ったようだ。中期経営計画では２０３０年１２月期の売上高を４８０億円以上（２５年１２月期見通しは４１６億５００万円）、営業利益を１９０億円以上（同１５０億４００万円）とする計画。