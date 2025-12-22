アジアサッカー連盟(AFC)は21日、代表チームが出場するAFCネーションズリーグを新設する予定だと発表した。詳しい大会方式や日程などは決定次第発表するという。ネーションズリーグはロシアワールドカップ後の2018年9月から欧州サッカー連盟(UEFA)が採用している大会。北中米カリブ海サッカー連盟(CONCACAF)も19年から開催しており、アフリカサッカー連盟(CAF)は29年から毎年の開催を予定している。日本側の視点では、ワールド