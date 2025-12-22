ＨＵＭＡＮＭＡＤＥは急反発している。１９日の取引終了後、２０２６年３月に中国・上海市に子会社を設立し同国での事業展開の準備を進めると発表しており、将来的な業績への貢献を期待した買いが集まっている。１号店のオープン時期は未定。ヒュマメイドは成長戦略の一環として海外展開を掲げており、中でも市場規模が大きい中国を重要市場の１つに位置付けている。同社は１１月２７日に東証グロース市場に新規上