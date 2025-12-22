「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１１時現在で、栃木銀行が「買い予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場で栃木銀はしっかり。債券市場で１９日、長期金利の指標となる１０年物国債利回りが約１９年ぶりに２％を突破した。金利上昇が追い風になるとして株式市場では銀行セクターへの関心が高まっており、その一つとして栃木銀の注目度も増し、買い予想数の上