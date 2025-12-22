・東競馬が４年７カ月ぶり６０００円台、中期計画と配当方針の変更を材料視 ・ＦＰＧはＳ安ウリ気配、税制改正による影響を懸念 ・メガバンク一斉高で三井住友ＦＧは最高値に肉薄、長期金利２％台で約２７年ぶりの高水準に ・レダックスはＳ高カイ気配、米フリーダムと合弁設立で基本合意 ・ニデックが４日続伸、創業者の永守氏が取締役を辞任 ・沢藤電がＳ高カイ気配、スパークス系による公開買い付け発表でＴＯ