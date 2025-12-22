ジェフユナイテッド千葉は22日、GK松原颯汰(23)がサガン鳥栖へ完全移籍することを発表した。松原は流通経済大柏高から千葉に加入し、1年目はセレッソ大阪へ期限付き移籍。翌年に千葉に復帰し、昨季からはAC長野パルセイロへ2年間期限付き移籍していた。千葉ではJ2と天皇杯でそれぞれ1試合に出場。今季のJ3ではキャリア最多となる36試合でゴールを守った。千葉を通じて「ジェフユナイテッド市原・千葉に関わるすべての皆様、