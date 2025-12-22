韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が12月2日の国務会議で、日本の旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の事例に言及し、宗教団体の解散を検討するよう指示したことをめぐって日本政府とメディアがざわついた。【関連】「日本の方がマシ。少しは見習え」旧統一教会“解散命令”を羨む韓国現在、日本では旧統一教会に対する文部科学省の解散命令請求が認められている。今年3月25日、東京地裁の一審が日本の旧統一教会に解散を命じ