村上市のスキー場では、安全祈願祭が開かれました。 こちらのスキー場は、「村上市営ぶどうスキー場」の経営を引き継ぎ『ぶどうスノーリゾート』として20日に再スタートする予定でしたが、ゲレンデには雪はなくオープンは叶いませんでした。 ■経営を引き継いだシンクファースト 沼前純一社長 「全体として夏も秋もやるので、リゾートの形でやりたいなと思いがありま