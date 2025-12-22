大阪有機化学工業 [東証Ｐ] が12月22日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。25年11月期の連結最終利益を従来予想の35億円→68億円(前の期は40.4億円)に94.3％上方修正し、一転して68.2％増益を見込み、一気に4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結最終利益も従来予想の13.6億円→46.6億円(前年同期は20.2億円)に3.4倍増額し、