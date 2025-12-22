プロ野球巨人軍の元選手による野球教室が新発田市で開かれました。 指導したのは、現在はオイシックス所属の陽岱鋼選手、現役時代代走の切り札だった鈴木尚広さん、元選手の田中健太郎さんの3人です。参加した小学生たちにバッティングや走塁のコツを教えました。 ■走塁の指導受ける 小学5年生 「自分でもうまくなったと実感できた。」 教室を主催した冠婚葬祭業のVIPグループと野球イベントなどを企画運営するア