22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 9773278.6 43300 ２. 野村日経平均 13230 170.2 52380 ３. 日経Ｄインバ 1238479.65822 ４. 日経ブル２899456.2 465.9