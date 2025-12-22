今年も残すところ10日余りとなり、新年の準備が進められています。新潟市の神社で、おみくじの運気を上げる神事がありました。 護国神社で用意されたのは、約6万個のおみくじ。 約20人の巫女らが、そのおみくじの山を囲うと－ ■巫女 「上げましょう 運気を上げましょう」 この『みくじ上げ神事』は2020年から実施されていて、神様から元気をもらい参拝者の一年間の運気が上がるようにという思いが込められていま