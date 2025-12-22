2026年2月に新潟市で開催される『新潟国際アニメーション映画祭』のコンペティション部門のエントリー状況が発表されました。 第4回となる今回は、これまでの『長編作品』の他に、15分以上40分未満の『中編作品』の募集が新たに加わりました。応募があったのは、長編・中編合わせ59カ国・274作品、2026年1月上旬までに映画祭で上映される約20作品が決まります。 ■第4回新潟国際アニメーション映画祭 成田