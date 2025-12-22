季節外れの暖かさとなった１２月21日とは一転、強い寒気が流れ込んだ影響で全道各地で冷え込みが強まっています。寒暖差や路面の凍結に注意が必要です。午前１０時までの最低気温が氷点下３℃まで下がった札幌。２１日は７℃まで気温が上がり、季節外れの暖かさとなりましたが、２２日朝の冷え込みで路面がつるつるに凍り、足を取られながら歩く人の姿が見られました。２２日朝の道内は、強い寒気が流れ込んだ影響で北見の留辺蘂で