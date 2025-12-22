クリスマスを前に、北海道千歳市の水族館ではイクラを使ったツリーが展示されています。キラキラと輝くシャンパングラス。中に入っているのは、ふ化間近のサケの卵です。千歳市のサケのふるさと千歳水族館で展示されている「イクラのグラスツリー」です。（子ども）「見たい、見たい。赤ちゃん入ってるの」６段に積み上げられたシャンパングラスには、それぞれの段に採卵日が異なる卵が入っています。タイミングが合え