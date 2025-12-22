楽天は22日、則本昂大投手（35）が公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンへ280万円を寄付したと発表した。経済格差により子供の教育格差をなくすために支援する団体への寄付で、則本は2019年から7シーズン連続で実施。今季は1登板につき5万円を寄付。56登板で280万円を寄付した。則本は球団を通じて「自分の幼少期の経験から、『子どもたちが平等に、やりたいことにチャレンジできる機会をつくりたい』という思いで、今