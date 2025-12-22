【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリア最大都市シドニーで１５人が殺害された銃撃事件の発生から１週間となった２１日、現場の観光地ボンダイビーチで追悼集会が開かれ、ＡＰ通信によると１万人以上が参加した。参加者は事件が起きた現地時間午後６時４７分から１分間、黙とうをささげた。事件はユダヤ教の祭りを祝う行事の最中に起き、容疑者の親子が銃を乱射した。豪捜査当局はユダヤ系住民を狙ったテロとして捜査している