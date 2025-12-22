最近の研究で、求職中にAIを使用すると、採用される可能性が低くなることが分かった/miniseries/E+/Getty Images（CNN）米国の労働市場が減速する中、AI（人工知能）主導の面接や自動生成されたカバーレターが、求職活動のプロセスを劇的に変えている。ただし、よい方向に向かっているとは限らないかもしれない。米人材マネジメント協会（SHRM）が今年実施した調査では、回答した組織の半数以上が労働者の採用にAIを使用していた。