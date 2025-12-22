IVE（アイヴ）が、韓国最大のK−POP授賞式「MMA2025」で「ミリオンズトップ10」など、3冠を獲得した。韓国メディアOSENが22日、「IVEが、K−POP代表ガールズグループの地位を再び刻む」の見出しで伝えた。20日にソウル市内の高尺（コチョク）スカイドームで開かれた授賞式で「トップ10」、「ベストグループ」女子部門、「ミリオンズトップ10」と、3部門を受賞した。韓国メディアOSENは「今年、『REBEL HEART』『ATTIYUDE』『XOXZ』