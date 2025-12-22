グラビアアイドルでプロレスラーの咲村良子（３０）が２５日に自身１４枚目となるＤＶＤ「秘書のご褒美」をリリースする。今夏に女子プロレス団体「マリーゴールド」を退団。先月フリーとしてリングに復帰を果たした。アイドル・実業家としての顔も持ち、マルチに活躍する咲村がプロレスにまい進し続ける理由とは――。クリスマス発売の最新作は脚フェチ大歓喜のフェティッシュな作品になっている。１６５センチの長身からすら