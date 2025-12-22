ホワイトソックスは２１日（日本時間２２日）に球団公式Ｘ（旧ツイッター）にヤクルトから２年契約で獲得した村上宗隆内野手（２５）のメッセージ動画を投稿した。「村上宗隆からのメッセージ」「ＡｍｅｓｓａｇｅｆｒｏｍＭｕｎｅ」と題され、ホワイトソックスのユニホーム姿でキャップを被った村上が登場。英語であいさつした。「ＨｅｌｌｏＣｈｉｃａｇｏＭｙｎａｍｅｉｓＭｕｎｅｔａｋａＭｕｒａｋａｍｉ