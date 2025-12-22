【モデルプレス＝2025/12/22】TBS公式YouTubeチャンネルが12月20日、更新された。12月14日に最終話を迎えた、同局系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の特別映像が公開され、反響を呼んでいる。【写真】感動映像「ザ･ロイヤルファミリー」最終回から1週間後◆「ザ・ロイヤルファミリー」特別映像が公開「【御礼】3ヶ月間応援ありがとうございました！日曜劇場『ザ･ロイヤルファミリー』【TBS】」と題された動画では、人材派遣会