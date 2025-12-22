高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「サンポ、シマショウカ。」（第61回）が22日に放送され、トキ（高石）の元夫・銀二郎（寛一郎）が再登場すると、ネット上には「イケメンに変身！」「ドキドキの展開」「松江ラブストーリーはじまる」といった反響が寄せられた。【写真】自信みなぎる表情の銀二郎（寛一郎）明日の『ばけばけ』場面カット夜な夜なヘブンに怪談を語