【モデルプレス＝2025/12/22】タレントの最上もがが12月21日、自身のInstagramを更新。娘と猫の2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】36歳元アイドル「冬ならではの1枚」娘＆猫が横たわる姿◆最上もが、娘＆猫の家族ショット披露最上は「床暖あったかーい」とつづり、娘と猫が一緒に寝ているショットを公開。猫は「娘のことが少し苦手」らしいが「私の近くにいたくて耐えてるくま。笑笑 優しいお兄ちゃんだね」ともコ