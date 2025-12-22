１２月２１日の朝日杯ＦＳでＧ１初制覇を果たしたカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は一夜明けた２２日、栗東トレセンで元気な姿をみせた。田嶋助手は「今日の雰囲気も普段通り。カイバもペロッと食べています」と笑顔でコメントした。レースでは、直線で内から差を詰め、逃げ切り態勢に入っていたダイヤモンドノットをゴール前でとらえた。「坂を登り切ったところで差せるかな、と思った