俳優の武田真治さん（53）が2025年12月18日、自身のインスタグラムを更新。53歳の誕生日を報告するとともに、ムキムキの上半身ショットを披露した。「おかげさまですこぶる健康」武田さんは、「2025.12.18.今日で53歳になりました」と報告。「おかげさまですこぶる健康で、また一年頑張れそうです」「よろしくお願いしまーす」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、青い海と砂浜をバックに、サングラスをかけて、鍛え