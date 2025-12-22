知人の娘ちゃんはおしゃれに目覚めたそうですが、そんな娘に夫が余計なことを言うので困っていたそう。そんなある日、上の子が夫に痛烈な一言を放ちました。知人から聞いたエピソードを紹介します。 おしゃれに目覚めた娘 私には中学1年生と小学校3年生の娘がいます。 小学生の娘Aちゃんは最近おしゃれに目覚めてきました。服を買うときは自分で選びたがり、アクセサリーも集め始めています。 雑誌やネット、動