全日本選手権3位で五輪代表にフィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は19〜21日に、東京・代々木第一体育館で行われた。女子で3位に入った千葉百音（木下グループ）は、初の五輪代表に。フリーで着用した衣装に注目が集まった。19日のショートプログラム（SP）は4位発進だった千葉。21日のフリーで「ロミオとジュリエット」を懸命に演じて3位に浮上し、ミラノ切符を手に入れた。