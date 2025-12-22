プロ野球・楽天は２２日、則本昂大投手（３５）が公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンに２０２５年シーズン分の２８０万円を寄付したと発表した。１登板につき５万円で、今季は５６試合に登板した。チャンス・フォー・チルドレンは家庭の経済格差による子どもの教育格差を解消し、貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目的に活動している団体。寄付は１９年から続けており今年で７年連続となる。則本は現在海外ＦＡ権を行使