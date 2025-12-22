〈「父は東大卒の超エリート」「テレビにも出ている」“お金持ちの長男”として生まれた40代男性が『引きこもり』になった“悲しすぎる生い立ち”〉から続く親のコネで入社した会社で待っていたのは、露骨な無視と嘲笑だった。「コネ入社は僕だけじゃないのに、なぜ僕だけが標的になるのか」。家庭でも学校でも逃げ場を失ってきた40代男性は、職場でついに心を折られていく。【写真】この記事の写真を見る（2枚）阿部恭子氏の