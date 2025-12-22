〈「なぜ僕だけが」新入社員なのに“会社で無視される存在”に⋯エリート生まれ・有名私大育ちの男性が「引きこもり」に変身した“集団いじめ事件”〉から続く引きこもりとなり、家族の中で「存在しない者」として扱われてきた40代男性。妹の結婚をきっかけに、抑え込んできた怒りと劣等感はついに爆発する。東大卒の父と常に比較され続けた末に起きた、取り返しのつかない一夜とは――。【写真】この記事の写真を見る（2枚