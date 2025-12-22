2025年4月から10月まで開催された大阪・関西万博。多くのパビリオンが話題を集める中、大阪ヘルスケアパビリオンにサイエンス社が展示した「ミライ人間洗濯機」は連日長蛇の列を生み、同社によると体験者は1270人に達したという。一方、予約しようにも争奪戦がなかなか熾烈で、泣く泣くあきらめた人も多いはず。【実際の画像】足元からお湯が吹き出し、ディスプレイには不思議な映像が…「ミライ人間洗濯機」を体験してみたさ