12月22日、AMエンターテインメントは、20日午後7時にソウル中区（チュング）の新羅（シルラ）ホテル・ダイナスティーホールで行われた、シン・ミナとキム・ウビンの結婚式本式の写真を公開した。公開された写真の中で、シン・ミナはまるで雪の花を思わせるような装飾のチューブトップドレスを身にまとい、明るい笑顔を浮かべる純白の花嫁姿で視線を集めている。キム・ウビンもまた、クラシックなブラックのタキシードを完璧に着こ