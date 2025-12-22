サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの年末年始イベントとして「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催！年末年始も朝10時から開園し、晴れ着姿のキャラクターたちが新年の挨拶をするために登場します。お正月の三が日には大分の郷土料理が限定販売されるなど、新しい一年の始まりをハーモニーランドで過ごせるイベントです☆ サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」