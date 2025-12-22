コンビニジム「ｃｈｏｃｏＺＡＰ（チョコザップ）」を展開するＲＩＺＡＰグループについて、ウエルスアドバイザーは２２日付リポートで、２６年３月期第２四半期時点で利益分が計画より２０億円程度上ブレたとみられ、これまでは再成長に向けた基盤づくりのために出店を抑制していたが、下期以降は戦略を転換しｃｈｏｃｏＺＡＰの広告宣伝や新規出店など次の成長に向けた投資に充当する方針と解説。ｃｈｃｏＺＡＰの日本にお